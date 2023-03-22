В Брянске больше 100 человек участвуют в соревнованиях по спортивной борьбе

Фото: пресс-служба правительства Брянской обалсти.

В Брянске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» стартовали Всероссийские соревнования по спортивной борьбе. Их проводит Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В турнире участвуют больше ста спортсменов, юниоры и юниорки до 21 года, из 15 регионов Центральной России, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Якутии.

Состязания началис. Их участники борются не только за награды, но и за возможность участвовать в финале чемпионата России по спортивной борьбе.