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НовостиОбщество21 марта 2023 14:08

Расписание поезда Москва-Брянск изменят с 26 марта

Поезд из столицы на конечную станцию прибудет на 45 минут позже
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Иван ВИСЛОВ.

Фото: Иван ВИСЛОВ.

Расписание движения поезда №107/108 «Москва - Брянск - Москва» изменят с 26 марта . Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Так, поезд №107 «Москва - Брянск» , который отправляется из столицы в 17:17, начнет прибывать на конечную станцию «Брянск-Орловский» на 45 минут позже. На место он будет в 22:37.

Из Брянска поезд №108 «Брянск - Москва» начнет отправляться на 20 минут раньше – в 16:30. На Киевский вокзал в Москву он будет прибывать на 36 минут позже – в 21:55.