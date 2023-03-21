Предприятия Брянской области экспортировали более 8 тысяч тонн продукции животноводства

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В январе и феврале 2023 года предприятиями Брянщины, в том числе под контролем Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, экспортировано около 8,2 тыс. тонн различной подконтрольной федеральному государственному ветеринарному продукции.

Из общего объема экспорта около 91% пришлось на мясо и мясопродукты (более 7,4 тыс. тонн), более 8 % составили корма и кормовые добавки (более 703 тонн) и на молочную продукция пришлось 50 тонн.

В частности, основные поставки мяса говядины объемом более 3,4 тыс. тонн осуществлялись в Китай, Саудовскую Аравию, Узбекистан, ОАЭ, Кувейт, Вьетнам и Грузию. Полуфабрикаты и готовая продукция из говядины, а также субпродукты и жиры говяжьи весом около 640 тонн в основном экспортировались в Гонконг, Абхазию, ОАЭ, Грузию, Китай, Гану, Вьетнам.

Мясо, субпродукты птицы и полуфабрикаты в количестве более 3,4 тыс. тонн отправлялись в Китай, Азербайджан, Узбекистан, Саудовскую Аравию, Сербию, Абхазию, Монголию, Вьетнам, Гонконг, Таджикистан и Туркменистан.

Кроме того, около 700 тонн кормов и кормовых добавок было поставлено в Сербию, а 50 молочной продукции отправилось на Филиппины.

Все поставляемые за рубеж грузы соответствовали требованиям стран-получателей, что подтверждалось результатами лабораторных исследований, проведенных в том числе в Брянском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Экспортные сертификаты в установленном порядке были внесены сотрудниками Управления в автоматизированную систему экспортной ветеринарной сертификации Россельхознадзора «ECert».