Эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказал, как диагностировать в лаборатории бруцеллез у животных

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

На протяжении всей истории у этой болезни было много разных названий, в том числе мальтийская и средиземноморская лихорадка, волнообразная лихорадка (благодаря рецидивирующему характеру лихорадки, возникающей во время болезни), болезнь Банга, эпизоотический аборт. В современной ветеринарии мы знаем ее как бруцеллез.

О лабораторной диагностике бруцеллеза рассказывает заведующий отделом вирусологии и молекулярных исследований Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Анастасия Борисова.

Что такое бруцеллез?

Бруцеллез (brucellosis) - преимущественно хроническое заболевание, зооантропоноз, характеризующееся поражением многих систем жизнеобеспечения, нарушением функций сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и системы воспроизводства. Возбудителем являются грамотрицательные факультативные внутриклеточные патогены из рода Brucella, которые обладают высокой устойчивостью в окружающей среде и способны длительно сохранять жизнеспособность.

Чем опасен бруцеллез?

Инфицирование людей возбудителем может происходить контактным, алиментарным путем при употреблении молока, кисломолочных продуктов, мяса и мясных продуктов, полученных от больных бруцеллезом животных и не прошедших достаточную термическую обработку. Бруцеллы проникают в организм как через поврежденную кожу, так и через слизистые оболочки. Заболевание протекает с вовлечением в процесс многих органов и систем организма, вызывая у людей поражение костей и суставов, мочеполовой системы.

У животных бруцеллез чаще всего протекает в латентной форме и проявляется абортами во второй половине беременности. Аборты, как правило, сопровождаются задержанием последа и развитием слизисто-гнойного, а позже гнойно-фибринозного эндометрита. Поражение половых путей влечет за собой нарушение воспроизводительной функции, что приводит к яловости, а порой и бесплодию.

Заболевание бруцеллезом у отдельных особей может сопровождаться серозными бурситами, гигромами, артритами, тендовагинитами, а у мужских особей - орхитами и эпидидимитами со значительным увеличением семенников и опуханием мошонки. У свиней бруцеллез, характеризуется появлением абсцессов в подкожной клетчатке и паренхиматозных органах, параличами мышц таза и конечностей, а у лошадей – бурситами.

Источником возбудителя являются больные животные, экскременты, инфицированные предметы ухода за животными. Заражение происходит алиментарно, при контакте с больным животным, с абортированными плодами, через поврежденную кожу, слизистые оболочки дыхательных путей.

Как диагностировать в условиях лаборатории бруцеллез у животных?

Диагностика бруцеллеза у животных всех видов осуществляется с 2-х месячного возраста, за исключением телят мясного направления продуктивности и жеребят, которые исследуются с 7-9 месячного возраста соответственно. В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят серологические исследования методом РА, РСК, ИФА, а также применяют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). В качестве материала для исследований используется биологический материал (цельная кровь, плазма крови, сыворотка крови, молоко, содержимое брюшной полости и желудка, др.), продукты питания, молочная продукция, культуры микроорганизмов, смывы с различных поверхностей, объекты окружающей среды (вода, почва и др.).