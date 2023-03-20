Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Володарском районе Брянска столкнулись легковушка и автомобиль дорожной службы. ДТП произошло в понедельник, 20 марта, около трех часов дня вблизи железнодорожного кольца. К месту автоаварии выезжали спасательные подразделения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Установили, что столкнулись легковушка и автомобиль дорожной службы. В ДТП есть пострадавшие.

- Личным составом пожарно-спасательного подразделения проводилось деблокирование пострадавшего из легкового автомобиля, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – Пострадавшие живы, их доставили в медицинское учреждение.