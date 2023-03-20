Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель Брянска в пьяной ссоре до смерти избил знакомую. 60-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что 17 февраля пьяный мужчина находился в зале своей квартиры, расположенной в доме по улице Шолохова. Между ним и его знакомой вспыхнула ссора. В гневе он несколько раз ударил женщину руками по голове. Через несколько днем знакомая умерла на месте происшествия.

-Сейчас подозреваемого заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете. – Мужчине предъявили обвинение.