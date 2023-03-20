В брянской Клетне дочь зарубила топором отца. 41-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что утром 7 декабря прошлого года женщина, длительное время страдающая психическим расстройством, находясь в собственном доме, нанесла множественные удары топором и ножом по голове своему отцу. После она отделила голову от туловища.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что из-за своего заболевания женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

- Суд применил к женщине принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, - говорят в прокуратуре.