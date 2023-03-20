В Брянской области завершают капитальный ремонт моста в поселке Плавна

В Климовском районе завершают капитальный ремонт моста через ручей в поселке Плавна. Работы ведут по программе «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Мост никогда не ремонтировали капитально. Подрядчик уже обустроил водопропускные трубы, укрепил откосы, сформировал русло. Сейчас ведут подготовку к укладке асфальтобетонного покрытия, которое будут обустраивать при наступлении устойчивой теплой и сухой погоды. Сделают и барьерное ограждение.

- По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Брянской области запланировано капитально отремонтировать восеть мостовых сооружений и построить один мост, - говорят в региональном управлении автомобильных дорог.