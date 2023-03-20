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НовостиОбщество20 марта 2023 9:13

В приграничных районах Брянщины построят еще 17 блокпостов

Такое решение приняли на заседании оперативного штаба
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В приграничных районах Брянщины построят еще 17 блокпостов. Решение приняли на заседании оперативного штаба. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Материалы и оборудование для блокпостов приобрело Брянское отделение Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!».

- Все работы по возведению и отделке блокпостов наши брянские подрядные строительные организации выполняют профессионально и безвозмездно, - сказал глава региона. - Большое им спасибо.

Несколько блокпостов уже построили. В ближайшее время сюда на службу заступят сотрудники УМВД и Росгвардии.

- Все это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищенными, - отметил Александр Богомаз.