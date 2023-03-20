ВТБ расширяет программу «семейной ипотеки»

ВТБ первым из российских банков расширяет возможности клиентов при покупке вторичного жилья по «семейной ипотеке». С 20 марта приобрести недвижимость на обновленных условиях программы смогут родители детей-инвалидов в тех регионах, где не строятся многоквартирные дома. Одновременно банк распространяет льготные условия на заемщиков, приобретающих готовое жилье у закрытых паевых инвестиционных фондов.

«Улучшение жилищных условий россиян – один из безусловных приоритетов государственного уровня, и ВТБ принимает активное участие в выполнении этой задачи. Мы первыми на рынке поддержали инициативу смягчить условия льготных ипотечных программ. Это решение увеличит число потенциальных заемщиков и позволит им быстрее приобрести новую комфортную недвижимость», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

О модернизации программ с господдержкой, действующих на первичном рынке недвижимости, правительство РФ объявило в марте. Согласно решению, теперь купить вторичное жилье на условиях «семейной ипотеки» могут не только клиенты, приобретающие недвижимость в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа, но и родители детей-инвалидов в регионах, где не ведётся строительство многоквартирных домов. Кроме того, возможность получить кредит в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020», «семейной», «Дальневосточной» и ИТ-программ получили заемщики, приобретающие готовую недвижимость у закрытых паевых инвестиционных фондов.

ВТБ принимает активное участие в реализации программ с господдержкой. В феврале на льготных условиях банк проводил примерно каждую вторую сделку. Наибольшим интересом у клиентов пользовалась «семейная ипотека»: ее оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020»: кредиты на ее условиях получили около 3,1 тысячи заемщиков общим объемом 19,5 млрд рублей.

Всего за второй месяц года банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки, по оценке экспертов ВТБ, составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января.