Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские юные шахматисты успешно выступили на первенстве ЦФО. В городе Королев состоялись соревнования среди мальчиков и девочек в возрасте до девяти лет. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воспитанники брянской спортшколы по шахматам и шашкам Надежда Волкова и Владимир Соколов представили Брянщину. Надежда победила в соревнованиях «шахматы» и «блиц», а также стала второй в соревнованиях «быстрые шахматы». Владимир завоевал серебро в дисциплине «быстрые шахматы».

Всего в первенстве ЦФО участвовали больше 80 юных спортсменов из 14 регионов. Участники, занявшие первые четыре места в турнире, получили право на участие в первенстве России 2023 года.