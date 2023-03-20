Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 19 марта около двух часов дня на 92 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал в сторону Брянска. Внезапно мужчине стало плохо. Он потерял контроль над управлением машины. Из-за чего автомобиль угодил в кювет и опрокинулся.

- В ДТП водитель получил различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезвым.