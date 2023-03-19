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НовостиОбщество19 марта 2023 10:39

В Дятьковском районе открыли мемориальную доску гвардии матросу Кириллу Мишину

Наш земляк погиб во время спецоперации на Украине
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Дятьковском районе, в поселке Старь, открыли мемориальную доску в память о гвардии матросе Кирилле Мишине. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Памятный знак установили на здании Брянского строительно-технологического техникума имени Л.Я.Кучеева. Военнослужащий был выпускником образовательного учреждения.

Жизнь Кирилла Мишина оборвалась 26 марта прошлого года в 21 год. Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.