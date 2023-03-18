Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 марта 2023 7:44

В Брянской области капитально ремонтируют мост через реку Унеча

Его длина составляет 150 метров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Клинцовском районе капитально ремонтируют мост через реку Унеча. Работы ведут по проетку «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Длина моста с подходами составляет 150 метров. Подрядчик разобрал конструкции моста. Фактически на месте старого сооружения возводят новое.

Сейчас на объекте омоноличивают межбалочные швы и монтируют балки. Полностью капитальный ремонт планируют завершить в этом году.