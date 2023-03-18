В Брянской области капитально ремонтируют мост через реку Унеча

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Клинцовском районе капитально ремонтируют мост через реку Унеча. Работы ведут по проетку «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Длина моста с подходами составляет 150 метров. Подрядчик разобрал конструкции моста. Фактически на месте старого сооружения возводят новое.

Сейчас на объекте омоноличивают межбалочные швы и монтируют балки. Полностью капитальный ремонт планируют завершить в этом году.