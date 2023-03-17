Брянцев предупреждают об одной из мошеннических схем. Неизвестные люди представляются сотрудниками правоохранительных органов и используют платежные системы и средства подмены номеров. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Злоумышленники звонят с номера телефона, визуально похожего с номерами дежурной службы органа безопасности и размещенного в сети Интернет на официальном сайте. Жертвам сообщают, что они попали в число лиц, в отношении которых планируется совершение мошеннической деятельности со стороны неизвестных и предлагается перевести на предоставленные номера банковских счетов имеющиеся денежные средства в целях их сохранения.

Также людям предлагают поучаствовать в разоблачении (документировании) противоправной деятельности неустановленных лиц посредством предоставления личных денежных средств, в том числе вынуждая взять их в кредит. Указанные деньги злоумышленники также просят перевести третьим лицам.

Для убедительности мошенники используют курьеров, которые вручают повестки о мнимом вызове на допрос и (или) присылают посредством интернет-мессенджеров фотографию служебного удостоверения сотрудника правоохранительных органов.

- Просим проявлять бдительность, не сообщать полные реквизиты банковских карт и не делать никаких финансовых операций по инструкциям, которые сообщают неизвестные лица под видом сотрудников, - говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - При возникновении подозрений обращаться в дежурные службы правоохранительных органов.