В Брянске осудили троих наркосбытчиков из Таджикистана. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в значительном и крупном размерах». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в декабре 2021 года соучастники в Брянском районе пытались сбыть бесконтактным способом синтетические наркотики. Их остановили правоохранители. Они изъяли 50 грамм наркотиков.

- Суд приговорил злоумышленников к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.