В Брянской области полицейские поймали банду производителей нелегальных сигарет. 12 участников банды стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

- Они подозреваются в нелегальном производстве табачной продукции и использовании заведомо поддельных акцизных марок, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в складском помещении в пригороде Брянска злоумышленники организовали цех по изготовлению сигарет. Их перевозили на другой склад, где расфасовывали в пачки под брендами известных производителей и оклеивали поддельными акцизными марками.

- Подозреваемые задержаны полицейскими при содействии сотрудников Центра специального назначения Росгвардии, - сообщает Ирина Волк. - В ходе обысков изъято производственное оборудование, сырье, упаковочные материалы, более 300 тысяч поддельных акцизных марок, готовая продукция на сумму порядка 20 миллионов рублей, средства связи, компьютерная техника, носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

На изготовителей нелегальных сигарет завели уголовное дело. Десять участников банды заключили под стражу, с двоих взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.