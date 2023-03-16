Как распознать гемофилез у кур и к чему может привести «обычный» насморк? Рассказывает специалист Брянской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Респираторные заболевания занимают ведущее место в структуре инфекционной патологии птиц. В последние годы все чаще причиной респираторного синдрома является ассоциированное влияние вирусов и бактерий, в т.ч. бактерии Avibacterium paragallinarum, вызывающей гемофилез кур. Заболевание выглядит как простуда, поэтому неопытные птицеводы иногда даже не обращают на это никакого внимания. К каким осложнениям может привести «обычный» насморк, рассказывает ветеринарный врач отдела бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Мария Хоменкова.

Что такое гемофилез у кур?

Гемофилез (инфекционный ринит, заразный насморк, «совиная голова») — инфекционное заболевание птиц, в первую очередь цыплят и кур, характеризующееся катаральным воспалением слизистых оболочек носовой полости и подглазничных синусов, конъюнктивитом и отеками в подкожной клетчатке головы. Возбудителем заболевания является палочка геммофилюс галлинариум. Она неподвижна, но, тем не менее, очень жизнеспособна. В водной среде бактерия способна существовать до семи месяцев, в земле и куриных фекалиях она может жить целый год. Заболевают гемофилезом не только куры. Их ближайшие родственники индейки и фазаны также в группе риска. Опасен гемофилез и для домашних голубей.

Чем опасно заболевание?

Данная болезнь представляет большую опасность. Она поражает дыхательные пути птицы, оказывает негативное воздействие на конъюнктиву и подкожную клетчатку головы. Если кур не лечить, у них могут образовываться туберкулы в кишечнике, селезенке и печени. Гемофилез у кур протекает как хроническое заболевание, этот насморк длится месяцами. Если с ним не бороться, то последствия для обитателей птичника могут оказаться весьма плачевными. При массовом заражении заболеванию подвергается до 60 – 70 % поголовья.

Как распознать заболевание?

Болезнь проявляется уже на третьи-пятые сутки после заражения. Первое, на что следует обратить внимание – обильное выделение из ноздрей прозрачной жидкости. Спустя несколько дней жидкость загустевает, закупоривает ноздри и курицам становится трудно дышать. Кроме того, птица теряет аппетит, практически не проявляет интерес к кормам, яйценоскость начинает снижаться. Заболевшая особь худеет и может погибнуть от истощения. Помимо этого, у пернатых питомцев желтеет кожа, бледнеют и морщатся сережки и гребень. Некоторые заболевшие куры могут слегка прихрамывать, что тоже нельзя упускать из виду.

Как лечить?

На домашнем подворье самым эффективным будет индивидуальное лечение каждой заболевшей особи. В первую очередь нужно очистить ноздри пернатых питомцев от насохшей корочки с помощью раствора фурацилина, тетрациклина либо обычной чайной заварки. После этого в ноздри необходимо закапать шприцем стрептомицин или пенициллин. В запущенных случаях лечение бесполезно и малоэффективно.

Как предотвратить?

Предотвратить появление и распространение гемофилеза можно, соблюдая чистоту и температурный режим в курятнике, обеспечивая пернатых питомцев полнорационными, сбалансированными и питательными кормами. При выявлении в хозяйстве такого заболевания, как гемофилез, лечение у кур не проводится. Зараженная птица подлежит убою, а курятник дезинфицируют. Куриные яйца, находящиеся на инкубации, запрещается вывозить с территории хозяйства во избежание распространения заболевания.

Обнаружить бактерии рода геммофилюс галлинариум можно только в лабораторных условиях. Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» применяют бактериологический, молекулярно – биологический методы диагностики возбудителя гемофилеза в биологическом материале, яйцах, продуктах питания, кормах животного и растительного происхождения.