В Брянске 27-летний мужчина выслушал приговор за смертельное ДТП. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 26 октября прошлого года около половины двенадцатого дня водитель служебного автомобиля «Лада Грнта» выехал на перекресток улицы Пролетарской и проспекта Ленина, где при повороте налево не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Фольксваген Поло» с пассажирами. От удара иномарку занесло на середину проезжей части проспекта, где она столкнулась с легковушкой и фургоном. В ДТП две пассажирки «Фольксваген Поло» получили травмы, от которых одна из них умерла на месте ДТП.

На суде мужчина полностью признал свою вину, извинился перед потерпевшей, а также добровольно выплатил ущерб и моральный вред

- Суд приговорил водителя к лишению свободы на один год и шесть месяцев, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, на один годи и шесть месяцев его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор в законную силу не вступил.