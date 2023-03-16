ВТБ: спрос на автокредиты у жителей Брянской области вырос на треть

По итогам двух месяцев года ВТБ в Брянской области выдал автокредитов на сумму около 36 млн рублей. По объему сделок показатель на 33% выше результата за аналогичный период прошлого года. Доля кредитов на новые автомобили составляет 71%, на авто с пробегом - 29%.

В общем объеме выдач автокредитов в брянском подразделении банка 38% составили займы на российские транспортные средства, на машины из Китая приходится 46% сделок, доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 16% в сравнении с 25% годом ранее.

Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится 50% всех выдач в брянском ВТБ. Среди иностранных брендов первое место заняла китайская OMODA C5 .

«Интерес жителей к автокредитам активно восстанавливается. Уверен, по итогам марта мы сохраним позитивную динамику продаж. Спрос на автокредиты будет расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей», – отметил Дмитрий Панов, управляющий банка ВТБ в Брянской области.

В целом, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

В целом российские банки выдали с начала года около 155 млрд рублей автокредитов, причем в феврале этот показатель вырос на 6% по сравнению с январем.