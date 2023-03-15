В Брянске с водителя, сбившего 11-летнего мальчика, взыскали 135 тысяч рублей. Прокуратура Володарского района провела проверку после обращения матери ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что в июне прошлого года водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по дороге на улице красный Маяк. Он сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Виновника ДТП осудили. Прокурор обратился с иском в суд и потребовал взыскать с водителя денежную компенсацию. Так как ребенок испытал острую физическую боль, прошел длительное лечение и восстановление.

- Суд удовлетворил иск прокурора, - говорят в надзорном ведомстве. - В пользу школьника взыскали 135 тысяч рублей.