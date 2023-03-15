В Брянске мошенник обманул пятерых горожан на 1 млн 200 тысяч рублей

В Брянске мошенник обманул пятерых горожан на 1 миллион 200 тысяч рублей. 28-летний мужчина разместил на тематических сайтах объявление об оказании строительных и ремонтных услуг. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Злоумышленник приезжал к заказчику, делал замеры составлял смету, заключал договор на оказание услуг и брал предоплату. В назначенный день «мастер» не выходил на объект, ссылаясь на личные причины. Затем несколько раз просил перенести сроки выполнения работ, не исполняя свои обязательства.

Через несколько месяцев ожидания заказчики понимали, что связались с мошенником. Злоумышленник обманул пятерых жителей областного центра. Общий ущерб составил больше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

- Фигуранту предъявили обвинение по статье «Мошенничество», - говорят в полиции.