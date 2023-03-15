Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 14:23

В Брянске мошенник обманул пятерых горожан на 1 млн 200 тысяч рублей

Мужчина стал фигурантом уголовного дела
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске мошенник обманул пятерых горожан на 1 миллион 200 тысяч рублей. 28-летний мужчина разместил на тематических сайтах объявление об оказании строительных и ремонтных услуг. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Злоумышленник приезжал к заказчику, делал замеры составлял смету, заключал договор на оказание услуг и брал предоплату. В назначенный день «мастер» не выходил на объект, ссылаясь на личные причины. Затем несколько раз просил перенести сроки выполнения работ, не исполняя свои обязательства.

Через несколько месяцев ожидания заказчики понимали, что связались с мошенником. Злоумышленник обманул пятерых жителей областного центра. Общий ущерб составил больше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

- Фигуранту предъявили обвинение по статье «Мошенничество», - говорят в полиции.