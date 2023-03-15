В Брянской области инженер по лесопользованию обманом поспособствовала вырубке леса на 14,4 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области инженер по лесопользованию обманом поспособствовала вырубке леса на 14,4 миллиона рублей. Жительница Брянска стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, женщина за два года нашла 12 жителей Брянского района, которые имели право на заготовку древесины для собственных нужд.

Инженер по лесопользованию обманула их по поводу возможности получения компенсации вместо лесоматериалов. Обманным путем она заключила с ними фиктивные договоры, по которым организовала незаконную вырубку леса. Заготовленную древесину она продала, а несущественную часть от полученной прибыли выплатила обманутым жителям Брянского района.

Следователи установили, что ей помогала также и коллега по работе.

- Сейчас уголовное дело направили в с уд для рассмотрения по существу, - говорят в УМВД.