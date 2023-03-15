Житель Брянска откопал в лесу винтовки и стал фигурантом уголовного дела. 48-летнего мужчину осудят по статьям: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» и «Незаконный ремонт огнестрельного оружия, его основных частей». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, мужчина в 2020 году во время раскопок в лесу нашел 7,62 миллиметра магазинную винтовку образца 1891/1930 годов, а в 2008 году - 7,62 миллиметра самозарядную винтовку Токарева образца 1940 года. Находки он перевез в Брянск и хранил по месту жительства. Позже в интернет магазине фигурант купил части огнестрельного оружия и отремонтировал найденные винтовки.

- Незаконно хранившееся оружие изъяли правоохранители во время обыска в жилище фигуранта в январе 2022 года, - говорят в прокуратуре. – Экспертиза показала, что винтовки относятся к боевому нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд Брянска.