Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Жуковском районе. Завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи просят свидетелей автоаварии или жителей региона, обладающих какой-либо информацией, записями с камер видеонаблюдения сообщить по телефонам: в Фокинском межрайонном следственном отделе города Брянска 8 (4832) 62-15-93, 62-15-59, в следственном управлении по Брянской области 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для сотовой связи).

Напомним, смертельное ДТП произошло 9 марта около половины одиннадцатого утра на 165- километре дороги Р-120 Брянск-Орел-Смоленск. Рейсовый автобус «Хендай» врезался в грузовой автомобиль «Даф». Водители автобуса и фуры, а также пассажир автобуса погибли. Шестерых пассажиров автобуса госпитализировали. Рейсовый автобус следовал по маршруту «Санкт-Петербург-Брянск».