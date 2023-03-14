Состоялся штаб по догазификации Брянской области

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

10 марта в правительстве Брянской области в рамках заседания штаба обсудили вопросы газификации и догазификации региона.

С начала действия догазификации от жителей Брянской области принято 4,6 тыс. заявок, заключено 4,3 тыс. договоров.

«За 2021−2022 годы в рамках догазификации было построено 123 км газопроводов до границ 3089 земельных участков, из них в 2408 подан газ. Обязательства по договорам 2022 года выполнены», - отметил заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Брянск» Алексей Киреенко.

С 1 марта догазификация распространяется на медицинские организации. В связи с этим на штабе поставлена задача актуализировать перечень фельдшерско-акушерских пунктов в Брянской области, которые планируется подключить к сетевому газу в 2023 году.

Участники штаба также обсудили продолжение работ по газификации региона и вопросы повышения безопасности при использовании газа в быту.