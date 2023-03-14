В Брянске появилась команда юных хоккеистов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Юные хоккеисты Брянска дебютировали в областных соревнованиях. Команда хоккеистов 2014-2016 годов рождения появилась в городском спортивном комбинате «Спартак». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

11 марта детская хоккейная команда поехала в Трубчевск на выездной матч со сверстниками из местного клуба. Игра завершилась со счетом 9:8 в пользу хозяев.

Зато 12 марта юные спартаковцы со счетом 10:3 победили в Почепе команду юных хоккеистов из местного клуба.