ВТБ в Брянской области нарастил кредитный портфель до 16,8 млрд рублей

По итогам 2022 года ВТБ в Брянской области увеличил объем кредитного портфеля физических и юридических лиц до 16,8 млрд рублей. Наибольшим драйвером для роста розничного кредитования стала ипотека – в данном направлении динамика составила 18%. Совокупный ресурсный портфель банка в регионе увеличился на 8% и составил почти 24 млрд рублей.

Брянские компании и предприниматели нарастили объемы кредитования в банке до 3,2 млрд рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов в регионе прибавили порядка трети – 29% и составили 6,8 млрд рублей. За год объем сберегательных продуктов юридических лиц сегмента СМБ вырос на 13%, до 5,9 млрд рублей. Документарный портфель подразделения (гарантии и аккредитивы) по итогам года составил свыше 700 млн рублей.

Объем кредитов, предоставленных частным клиентам брянского банка за год, оценивается в 13,6 млрд рублей. Самую активную положительную динамику в розничном сегменте продемонстрировала ипотека. Портфель оформленных по данному продукту средств по итогам года составил около 8 млрд рублей, из них выдачи за 12 месяцев – около 3,069 млрд рублей. Средний чек одной ипотечной сделки составил 3 млн рублей.

Также для покупки автомобилей банк предоставил брянским пользователям по итогам года 160 млн рублей (общий портфель – 360 млн рублей). Жители области сохранили и высокий интерес к кредитам наличными. Подразделение в течение года одобрило таких продуктов в общей сложности на 1,7 млрд рублей, суммарно их портфель достигает 4,8 млрд рублей. Также банк оформил потребителям кредитные карты на общую сумму 490 млн рублей (плюс 9%).

«В 2022 году мы отметили повышение интереса корпоративных и розничных клиентов к возможностям кредитования. Такой спрос свидетельствует о развитии деловой активности в регионе. Банк минимизирует финансовые и временные затраты клиентов – в том числе, с помощью разработки и запуска новых сервисов, которые позволяют управлять бизнесом в режиме онлайн. Также важной тенденцией стал рост востребованности сберегательных продуктов – как среди предпринимателей, так и для физлиц. Портфель привлеченных средств частных клиентов превысил 17 млрд рублей. Самая активная динамика – в направлении депозитов, их объем по итогам года увеличился на 25%, до 14,9 млрд рублей. Мы продолжим поддерживать инициативы наших партнеров, призванные сохранять и приумножать их средства», – отметил Дмитрий Панов, управляющий ВТБ в Брянской области.