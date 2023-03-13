В Брянской области выявили 100 нарушений при оказании медицинской помощи на селе. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований закона организациями здравоохранения при оказании медицинской помощи населению на селе. Внесли 24 представления, завели пять административных дел. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По-прежнему актуальной для региона остается проблема оснащения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, необходимым оборудованием. Такие нарушения выявили в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском Жирятинском, Злынковском, Климовском, Комаричском, Клинцовском, Мглинском, Почепском, Суземском, Трубчевском, Унечском районах.

Дефицита медицинского персонала обнаружили в восьми фельдшерско-акушерских пунктах Выгоничской больницы. Из-за этого они не работают. Также отсутствие медперсонала установили и в четырех фельдшерско-акушерских пунктах Почепской больницы.

Нарушили санитарно-эпидемиологические нормы в Чемерновском фельдшерско-акушерском пункте Клинцовской больницы, а также в Бакланской и Речицкой врачебных амбулаториях Почепского района.

Нет необходимых лекарств, средств и медицинских изделий у бригад медицинской скорой помощи в Сельцовской больнице.

- По всем вскрытым нарушениям приняты меры реагирования, - говорят в прокуртауре. - Их устранение контролируют.