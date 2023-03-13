В брянских Клинцах простились с погибшим во время спецоперации на Украине военнослужащим Дмитрием Трегубенко

Фото: администрация Клинцовского района.

В брянских Клинцах 13 марта простились с погибшим во время спецоперации на Украине военнослужащим Дмитрием Трегубенко. Боец ЧВК «Вагнер» погиб в бою при освобождении Артемовска 4 февраля. Ему было 32 года. Об этом сообщают в администрации Клинцовского района.

Церемония прощания прошла в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Бойца похоронили со всеми почестями в селе Рудня-Голубовка, Первомайского сельского поселения.

Дмитрий Трегубенко родился 15 июня 1990 года в поселке Первое Мая, Клинцовского района. Он закончил местную школу. В 2022 году ушел на службу в Частную Военную Компанию "Вагнер".