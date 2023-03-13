В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» пояснили, как провести весеннюю обработку садового участка от клещей

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Большинство представителей мира насекомых уходят в спячку на зиму, но с наступлением первого тепла они покидают места своих укрытий и приступают к бурной жизнедеятельности. Помимо назойливого поведения, насекомые могут кусать людей и животных, что повышает риск передачи разного рода заболеваний таких, как энцефалит, болезнь Лайма и другие. Наиболее опасными переносчиками являются иксодовые клещи. О том, как защитить себя, своих близких и домашних животных от клещей и каких мерах профилактики должен знать каждый владелец приусадебного участка, рассказывает главный специалист службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» Евгений Обложко.

С чего начать мероприятия по защите участка?

С наступлением весеннего тепла территория, поросшая травой, тщательно прочесывается граблями, собирается отмершая трава, а вместе с ней прячущиеся зимующие клещи. Под деревьями убирается скопившаяся за зиму листва, где также любят обитать паразиты. Особенно детально прорабатываются кустарники, наиболее разросшиеся обрезаются. По всей территории участка убирается мусор, где также могут находится иксодовые кровососы.

Как обнаружить клеща на участке?

Проверить наличие насекомых на территории можно специальным способом. Для этого берем белую ткань (длиной и шириной около 1 м), привязываем ее на длинную деревянную палку и проходим с этим самодельным "поисковым устройством" по всему участку, медленно проводя им по траве. Это лучше всего делать утром, когда высохнет роса. Если на участке есть клещ, то он непременно будет и на полотне. Определив территорию, зараженную опасными вредителями, готовимся к обработке.

Чем проводить обработку?

К сожалению, от этих паукообразных нельзя избавиться раз и навсегда. Но благодаря регулярным обработкам (дважды за сезон – весной и осенью) можно не бояться "подцепить" клеща.

На сегодняшний день разработаны десятки средств борьбы с клещами с различными активными веществами. Акарицидные препараты могут содержать следующие активные компоненты: пиретроиды, амидины или авермектины, а также (серо-), фосфоро- и хлорсодержащие соединения. Средство от клещей для обработки участка чаще всего бывает в аэрозолях, эмульсиях, реже в гранулах и порошках. По спектру действия они могут быть, как специфическими акарицидными (только против клещей), так и универсальными инсектоакарицидными (действую щими и на других вредителей). Одни из них предназначены для непосредственной защиты человека и домашних животных, другие для обработки участков.

Какие общие правила обработки территории от клещей существуют?

Существуют основные правила обработки открытых участков от клещей. На время обработки на территории не рекомендуется находится людям, домашним животным, птицам и пчелам. Процедуру опрыскивания необходимо проводить в спецодежде (халате, длинных сапогах и перчатках из резины, а также защитных очках и респираторе). Борьбу с клещами необходимо проводить в безветренную, сухую и теплую погоду. При таких условиях клещи не прячутся глубоко в заросли, а значит, действие химикатов будет более эффективным.

Обработка участков от клещей входит в число необходимых профилактических мер защиты от укусов клещей. Специалисты службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» готовы провести обработку открытых участков от вредителей, чтобы уберечь Вас и Ваших животных от неприятных последствий.