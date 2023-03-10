Фото: сетевое издание «Вперед 32»

В брянском Погаре открыли мемориальную доску погибшему во время спецоперации на Украине Борису Стешкову. Ее установили на фасаде школы №2. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Борис Стешков после окончания школы продолжил учебу в Брянском государственном техническом университете. Оттуда парень пошел служить в армию. Борис участвовал в специалаьной военной операции на Украине с первых дней.

Командир мотострелкового отделения 200-й Печенегской Краснознаменной бригады Борис Стешков погиб 22 сентября прошлого года во время прикрытия колонны беженцев. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.