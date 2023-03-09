В Брянской области завели уголовное дело после смертельной аварии с рейсовым автобусом

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области завели уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после смертельной аварии с рейсовым автобусом и двумя фурами. В ДТП погибли три человека: водитель и пассажирка автобуса, а также водитель одного из грузовиков.

- На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, а также сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Напомним, авария случилась около половины одиннадцатого утра в четверг, 9 марта, на 165-м километре дороги Орел-Смоленск в Жуковском районе Брянской области. По предварительной версии, 31-летний водитель рейсового пассажирского автобуса «Хендай» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По касательной он столкнулся с фурой «ДАФ». А после - с еще одним грузовиком «ДАФ», уже лоб в лоб. Погиб 62-летний водитель второй фуры.

Еще шестерых пассажиров автобуса госпитализировали. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург - Брянск.