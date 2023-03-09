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НовостиПроисшествия9 марта 2023 8:16

Брянца осудили за покупку фальшивого удостоверения охранника

Мужчине дали четыре месяца ограничения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Сураже местного жителя осудили за покупку фальшивого удостоверения охранника. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Использование заведомо поддельного официального документа» . Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в июне прошлого года мужчина за 12 тысяч рублей купил поддельное свидетельство о прохождении курса профессиональной подготовки по программе охранников и свидетельство о присвоении ему квалификации частного охранника.

20 сентября при получении удостоверения он предоставил сотруднику Росгвардии заведомо поддельные документы.

- Суд признал мужчину виновным, - говорят в прокуратуре. – Его приговорили к четырем месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.