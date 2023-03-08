В Брянске ищут пропавшую 33-летнюю Ирину Самусенко

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске волонтеры и полицейские ищут пропавшую 33-летнюю Ирину Самусенко. Женщина ушла из дома 7 марта. Родные не знают, где она находится. Пропавшая нуждается в медицинской помощи, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы Ирины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Была одета в синюю куртку, синие джинсы, белый свитер, темно-бежевую шапку, обута - в черные ботинки. С собой была черная сумка.

Если вы видели Ирину Самусенко или знаете, где она находится, сообщите волонтерам или в полицию.