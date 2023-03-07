В Брянске в 2023 году отремонтируют парк Пушкина и 11 дворов. Они находятся на адресам:

- улица Менжинского, д.15, улица Богдана Хмельницкого, д.39;

- проспект Ленина, д. 24;

- улица Дружбы, д. 5, д. 7, д. 1, д. 3;

- улица Фокина, д. 37, д. 37а, улица Пролетарская, д. 34;

- улица Орловская, д.30;

- улица Октябрьская, д.40, 42,бульвар Гагарина, д.22, улица Горького, д. 23, 25;

- улица Энгельса, д.6а, улица Пушкина, д. 22, 24;

- улица Молодой Гвардии, д. 68, 66;

- улица Камозина, д. 18;

- улица Орловская, д. 7;

- улица Пушкина, д. 9, 11, улица Димитрова, д. 58, 60, улица Никитина, д. 8.

По программе «Формирование современной городской среды» выделили 151,16 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства. Из них 145 миллионов рублей - это деньги федерального бюджета, 1,46 миллиона рублей выделили из областного, 1,48 миллиона рублей - из бюджета города.