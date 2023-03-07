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НовостиОбщество7 марта 2023 12:25

В Брянске представили проект воссоздания фонтана "Самсон"

Он располагался недалеко от современной гостиницы "Брянск"
Марина АНТОНОВА
Фото: Евгений Сухинин.

Фото: Евгений Сухинин.

В Брянске представили проект восстановления фонтана-колодца "Самсон". Он располагался неподалеку от современной гостиницы "Брянск".

Проект разработал художник Евгений Сухинин. Макет памятника находится в Фонде братьев Могилевцевых.

Памятник по проекту архитектора Николая Лебедева появился в Брянске в начале 20-го века в честь открытия водопровода в городе. Деньги выделили братья Могилевцевы.

- Я решил поучаствовать в деле воссоздания этого памятника на безвозмездной основе, - пишет автор проекта.