В Брянске представили проект воссоздания фонтана "Самсон"

Фото: Евгений Сухинин.

В Брянске представили проект восстановления фонтана-колодца "Самсон". Он располагался неподалеку от современной гостиницы "Брянск".

Проект разработал художник Евгений Сухинин. Макет памятника находится в Фонде братьев Могилевцевых.

Памятник по проекту архитектора Николая Лебедева появился в Брянске в начале 20-го века в честь открытия водопровода в городе. Деньги выделили братья Могилевцевы.

- Я решил поучаствовать в деле воссоздания этого памятника на безвозмездной основе, - пишет автор проекта.