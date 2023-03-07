Фото: ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна".

Брянцев приглашают на выставку «Человек-легенда» в музей истории партизанского движения. Экспозиция посвящена 110-летию со дня рождения минера-подрывника партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам», Героя Советского Союза Алексея Ивановича Ижукина. Она начнет работать 13 марта, сообщают ВКонтатке на странице МК «Партизанская поляна».

Посетители выставки смогут увидеть фотографии из семейного архива, фотокопии редких снимков, письменные воспоминания, которые Алексей Иванович вел на протяжении 70-80-х годов прошлого столетия, копии документов из РГАСПИ. Также будут представлены художественно-публицистическая литература и статьи периодической печати разных лет, рассказывающие о боевых буднях знаменитого партизана.

Возрастное ограничение -6+