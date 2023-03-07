Брянский городской духовой оркестр представляет праздничную программу «Ты говоришь мне о любви»

Брянский городской духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры Брянской области Михаила Сюрина представляет праздничную программу «Ты говоришь мне о любви» для любимых женщин в преддверии Международного женского дня. В программе концерта прозвучат известные вокальные и инструментальные композиции.

Недаром этот праздник весенний, причём в самом начале весны. А весна есть символ пробуждения новой жизни, прихода тепла, ласковых лучей солнца, новых надежд, красоты весенней природы. Как прекрасно, что столько женщин на планете могут быть объединены этим праздником — Днем 8 Марта. В этот день мужчины становятся более благородными, щедрыми, внимательными. Самому мужскому творческому коллективу Брянского городского концертного объединения — Духовому оркестру представилась возможность порадовать вас, дорогие женщины, прекрасной программой, название которой дала знакомая и любимая многими песня «Ты говоришь мне о любви» из кинофильма «Три дня в Москве».

Специальный гость программы известный в Брянске композитор и певец Сергей Матвеев.

В концерте принимают участие лауреат всероссийских и международных вокальных фестивалей и конкурсов Екатерина Куриленко, Лейла Рамазанова, учащиеся ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой.

Милые женщины, вас и ваших спутников ждет незабываемый вечер и прекрасное настроение в преддверии праздника.

Справки по телефону: 8-919-191-35-39

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