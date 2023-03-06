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НовостиПроисшествия6 марта 2023 14:46

Жителя Новозыбковского района будут судить за незаконную добычу песка

Ущерб землям сельхозназначения оценили в 49 млн рублей
Марина АНТОНОВА

Жителя Новозыбковского района будут судить за незаконную добычу песка. Ущерб землям сельскохозяйственного назначения оценили в 49 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с апреля 2020 по май 2021 года индивидуальный предприниматель вопреки требованиям земельного законодательства и правил охраны окружающей среды разработал песчаный карьер на землях сельхозназначения. Участок находится недалеко от поселка Манюки. Из карьера добывали строительный песок.

Почвам был нанесен вред, который делает невозможным использование земель по прямому назначению.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Новозыбковский городской суд, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.