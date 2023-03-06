В Брянске автоинспекторы устроят "охоту" на пьяных водителей. В городе с 7 по 9 марта пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Она направлена на недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - говорят в ОГИБДД.

Горожан также просят о пьяных водителях или об автомобилистах в состоянии наркотического опьянения за рулем сообщать по телефону дежурной части ГИБДД 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС, а также по единому номеру 112.