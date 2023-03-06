Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 79-летняя пенсионерка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 5 марта около половины третьего дня на улице Фокина в Советском районе города. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Нисан Кашкай» ехал со стороны улицы Калинина в направлении проспекта Ленина. При движении задним ходом он сбил 79-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора сзади автомобиля.

- В ДТП женщина получила ссадины и ушиб лица, - говорят в Госавтоинспекции. – После осмотра ее отпустил с назначением лечения