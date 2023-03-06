На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение коллег из г. Оренбург

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В период с 27.02.2023 по 01.03.2023 на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (лицензия от 20.07.2022г., № № Л035-00115-77/00097027) в химико-токсикологическом отделе Брянской испытательной лаборатории состоялось обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Специалисты ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» прошли обучение по теме: «Определение инсектоакарицидов и трифенилметановых красителей методом ВЭЖХ МС с времяпролетным детектированием».

Программа повышения квалификации носила практико-ориентированный подход. На занятиях специалисты проводили пробоподготовку пищевой продукции, экстракцию и очистку активного вещества, выполняли полный цикл процедур по определению остаточных количеств инсектоакарицидов и трифенилметановых красителей при постановке анализа методом ВЭЖХ МС с времяпролетным детектором, а также рассмотрели подходы к обработке и интерпретации полученных данных при анализе на приборе.

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: