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НовостиПроисшествия6 марта 2023 6:33

Брянца отправили на скамью подсудимых за отстрел косули

62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела
Надежда ПЕТРУНИНА

Жителя Погарского района отправили на скамью подсудимых за отстрел косули. 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконная охота с применением механического транспортного средства». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, днем 13 ноября прошлого года мужчина, чтобы как можно скорее получить добычу, использовал для преследования животного автомобиль «Ланд Ровер». В районе населенного пункта белый Поруб "охотник" застрелил косулю из ружья марки «ИЖ».

- Уголовное дело рассмотрит мировой судья, - говорят в прокуратуре. – За совершение данного преступления мужчине грозит до двух лет лишения свободы.