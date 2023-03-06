Брянца отправили на скамью подсудимых за отстрел косули

Жителя Погарского района отправили на скамью подсудимых за отстрел косули. 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконная охота с применением механического транспортного средства». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, днем 13 ноября прошлого года мужчина, чтобы как можно скорее получить добычу, использовал для преследования животного автомобиль «Ланд Ровер». В районе населенного пункта белый Поруб "охотник" застрелил косулю из ружья марки «ИЖ».

- Уголовное дело рассмотрит мировой судья, - говорят в прокуратуре. – За совершение данного преступления мужчине грозит до двух лет лишения свободы.