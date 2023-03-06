Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе автомобилистка на иномарке угодила в кювет и опрокинулась. ДТП произошло 5 марта около девяти часов утра на 11 километре дороги Стародуб-Азаровка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,30-летняя автомобилистка за рулем «Форд Фьюжн» ехала со стороны села Азаровка в направлении Стародуба. Она не учла дорожные и метеорологические, не справилась с управлением. Из-за чего машина угодила в кювет и опрокинулась.

- В ДТП 49-летняя пассажирка иномарки получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правого бедра, - говорят в Госавтоинспекции. – женщину госпитализировали.

Также установили, что ошипованная резина на задней оси автомобиля имеет разные рисунки протектора шин.