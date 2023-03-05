Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области в 2023 году каждый ФАП подключат к интернету в рамках проекта "Цифровизация". Это позволит фельдшерам получить доступ к региональной информационной медицинской системе, а также - более оперативно выдавать направления пациентам к узким специалистам. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

В этом году на Брянщине в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Брянской области капитально отремонтируют 17 ФАПов и две поликлиники - в Комаричах и Красной горе.

На проведение работ выделили 65 миллионов рублей. На большинстве ФАПах работы уже начали. Здания не только обновят, но и оснастят современным оборудованием.

Модернизация первичного звена здравоохранения" реализуется в Брянской бласти с 2018 года. За это время отремонтировали 85 объектов. Всего планируют реконструировать 150 медицинских кабинетов и районных поликлиник.