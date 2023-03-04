К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова

15 и 16 марта в к/з «Дружба» состоится уникальное для Брянска событие – за два вечера прозвучат все фортепианные концерты Сергея Рахманинова!

Вместе с Брянским Губернаторским симфоническим оркестром, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, выступят пять солистов – Никита Минаков, Наталья Хорохорова, Андрей Лёшкин, Роман Соснин, Ни Ченьчжэ. Все солисты – лауреаты международных конкурсов, ученики заслуженного артиста России, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Юрия Богданова. 15 марта в программе: Концерт №1 для фортепиано с оркестром, солист – Никита Минаков Концерт №4 для фортепиано с оркестром, солист – Андрей Лёшкин «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром, солист – Ни Ченьчжэ 16 марта в программе: Концерт №2 для фортепиано с оркестром, солистка – Наталья Хорохорова Концерт №3 для фортепиано с оркестром, солист – Роман Соснин

Начало концертов в 19-00. В 2023 году весь музыкальный мир отмечает 150-летие со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. В России 2023 год объявлен Годом Рахманинова. Сергей Рахманинов оставил колоссальное наследие для мировой музыкальной культуры. За полвека творческой деятельности он создал 45 опусов, причём за 25-летний период вынужденной эмиграции композитор написал всего только 9 опусов. Это объясняется тем, что за годы жизни за границей Рахманинов в основном занимался концертной деятельностью, у него не было времени даже поселиться в отеле, он жил в поезде, от концерта к концерту, но как говорил композитор, «лишившись родины, он потерял желание сочинять». Трепетное отношение к Родине красной нитью проходит через всё творчество Рахманинова. Несмотря на тот факт, что Рахманинов был вынужден всё оставить и покинуть своё имение в Ивановке, «которое было просто частицей рая для него, где он мог свободно творить», он остался я русским композитором. Как говорил сам Сергей Васильевич: «Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего характера, и потому это русская музыка». Более того, проведя заграницей четверть века, «он сохранил ощущение русского человека». Старался говорить в семье на русском языке, поддерживал связь с друзьями в России.

Возрастная категория: 0+

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Онлайн билеты можно приобрести на сайте https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s534 Будем ждать вас!!!

Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04 +7 (920) 603-66-63 а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru