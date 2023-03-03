ФСБ показала видео с расстрелянными диверсантами машинами в Брянской области

ФСБ показала видео из Климовского района Брянской области, куда 2 марта проникла диверсионная группа. На кадрах - два расстрелянных террористами автомобиля. Погибли два водителя. Один ехал в "семерке", другой - в "Шевроле Нива". Во второй машине находились дети: мальчик, который получил ранение, и две девочки.

Также на видео показаны боеприпасы иностранного производства, а также детали гранатомета.

В ведомстве отметили, что диверсантов выдавили обратно на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар. Местность пришлось разминировать.