В брасовском поселке Погребы простились с погибшим в СВО Дмитрием Сквородневым

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брасовском районе в поселке Погребы 2 марта простились с погибшим на Украине 20-летним сержантом Дмитрием Сквородневым. Траурная церемония состоялась в Погребском доме культуры.

- Отстаивая безопасность нашего народа, его право на самоопределение наш земляк в ходе выполнения боевой задачи СВО погиб 5 октября 2022 года, проявив при этом мужество и героизм, - говорят в Брянской епархии.

Дмитрий родился 1 февраля 2002 в Погребах, был первенцем в многодетной семье. После школы пошел учиться в Комаричский механико-технологический техникум на отделение «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

1 декабря был призван для прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных сил РФ. Начинал служить в Наро-Фоминске в Кантемировской дивизии. Еще срочником подписал контракт. С февраля 2022 года в составе своей части участвовал в специальной военной операции. Дмитрий был водителем-механиком и наводчиком самоходной гаубицы.

В епархии выражают слова соболезнования родным и близким семье погибшего.