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НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:16

В Дубровке водителя будут судить за пьяное ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

У молодого человека не было даже водительских прав
Марина АНТОНОВА

В брянской Дубровке будут судить 21-летнего водителя, который пьяным устроил аварию. В ней тяжелые травмы получила 17-летняя пассажирка.

По версии следствия, 10 октября прошлого года молодой человек без водительских прав пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21144. На 16-м километре дороги Брянск-Смоленск в Рогнединском районе он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фордом Фокус". Травмы получила несовершеннолетняя пассажирка его машины. Они повлекли тяжкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе прокуратур Брянской области.

- Уголовное дело рассмотрит Дубровский районный суд, - говорят в ведомстве. - За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.