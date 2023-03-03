В Дубровке водителя будут судить за пьяное ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

В брянской Дубровке будут судить 21-летнего водителя, который пьяным устроил аварию. В ней тяжелые травмы получила 17-летняя пассажирка.

По версии следствия, 10 октября прошлого года молодой человек без водительских прав пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21144. На 16-м километре дороги Брянск-Смоленск в Рогнединском районе он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фордом Фокус". Травмы получила несовершеннолетняя пассажирка его машины. Они повлекли тяжкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе прокуратур Брянской области.

- Уголовное дело рассмотрит Дубровский районный суд, - говорят в ведомстве. - За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.